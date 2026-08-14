Специалисты ускорили мобильный интернет в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-инфраструктуру в Горках Ленинских и одноименном заповеднике. Теперь жители и гости поселения могут переписываться в соцсетях, слушать музыку или подкасты, а также смотреть фильмы и шоу на средней скорости 100 мегабит в секунду.

Обновленное телеком-оборудование обеспечило связью как жилую зону, так и музей-заповедник «Горки Ленинские». Специалисты провели рефарминг — перераспределили частотный ресурс в пользу современного стандарта связи 4G. Это позволило увеличить емкость сети: теперь оборудование равномернее распределяет нагрузку между пользователями и поддерживает стабильную работу мобильного интернета в периоды повышенной активности абонентов.

Также пользователям доступна технология VoLTE. Благодаря ей можно одновременно звонить и пользоваться мобильным интернетом с одного и того же устройства.

Музей-заповедник «Горки Ленинские» расположился на территории одной из старейших усадеб Московского региона. Здесь сохранились исторический архитектурно-парковый ансамбль и предметы обстановки XIX — начала XX века. После 1918 года в усадьбе часто гостил Владимир Ленин, а с 1923 года он стал жить в Горках на постоянной основе.

На территории заповедника сегодня работают музей-усадьба, Научно-культурный центр «Музей В. И. Ленина» и другие экспозиционные пространства. Исторический комплекс окружен большим парком, а сам музей-заповедник регулярно становится площадкой для выставок, фестивалей и других культурных мероприятий.