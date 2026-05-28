Специалисты Политеха приступили к производству электродов для аккумуляторов электромобилей

Специалисты Московского политехнического университета ведут разработку новых электродных материалов для литий-ионных и натрий-ионных аккумуляторов, а также суперконденсаторов. Эти элементы предназначены для систем накопления энергии в электротранспорте, написала «Москва.ру» .

Цель проекта — создать российскую технологию, которая будет превосходить зарубежные аналоги по таким параметрам, как удельная емкость, скорость заряда и безопасность. На данный момент в России нет собственного производства литий-ионных батарей для электромобилей, хотя электроды составляют около 60% стоимости аккумулятора.

По информации пресс-службы вуза, в основе разработки лежат тонкие пленки наноструктурированного оксида вольфрама. Их наносят на токопроводящие подложки методом электрохимического осаждения. Полученные образцы уже показывают емкость, сравнимую с лучшими мировыми образцами: 630 Ф/г для суперконденсаторов и 685 мАч/г для литий-ионных батарей.

Руководитель проекта Алексей Щегольков отметил, что создаваемая платформа будет универсальной и объединит различные типы электрохимических накопителей.