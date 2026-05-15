Специалисты МАИ разработали робота для контроля качества на производстве

Специалисты Московского авиационного института создали автоматизированный комплекс, который позволяет быстро выявлять дефекты продукции на конвейере. Центральным элементом системы является робот-манипулятор МП-2, работающий в связке с системой технического зрения на базе OpenCV, написал ТАСС .

Камера в реальном времени сканирует детали, анализируя их на предмет геометрических отклонений, повреждений поверхности и ошибок маркировки. При обнаружении дефекта конвейер немедленно останавливается. Затем манипулятор определяет координаты дефектной детали, извлекает ее и перемещает в накопитель для дальнейшего анализа. После этого линия возобновляет работу. Весь процесс занимает считанные секунды, добавил Ferra.ru.

Робот обладает четырьмя степенями свободы, грузоподъемностью до одного килограмма и точностью позиционирования один миллиметр. Система поддерживает протокол Modbus RTU и имеет модульную архитектуру, что обеспечивает гибкость и масштабируемость.

Новую разработку представят на конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде.