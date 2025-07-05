Специалист по кибербезопасности Раевский указал на риски использования умных устройств

Эксперт в области кибербезопасности Алексей Раевский поделился с aif.ru информацией о том, как через умные устройства могут следить за пользователями.

По словам Раевского, производители могут заранее заложить в устройства программы для передачи информации.

«Шпионская информация собирается без согласия пользователя, а в пользовательском соглашении вполне могут быть прописаны фразы о том, что пользователь не возражает против передачи данных и так далее», — отметил он.

Кроме того, Раевский подчеркнул, что в процессе использования устройств возникают уязвимости, которые производители не всегда спешат устранять. Этим могут воспользоваться злоумышленники.

«Внешние хакеры подключаются к миллиону устройств для совершения масштабных DOS-атак, внедряют специальное зловредное ПО, и информация начинает поступать на отдельный определенный узел», — пояснил эксперт.

Раевский считает, что проблема безопасного использования умных устройств требует серьезного внимания.