Специалист по информационной безопасности Лукацкий связал глобальный IT-сбой со сбоем в ПО компании CrowdStrike

Эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с RT связал глобальный IT-сбой со сбоем в ПО компании CrowdStrike. Дело в том, что при обновлении оно привело к «синему экрану смерти» на компьютерах Windows.

Особенно остро проблема встала у пользователей из США, добавил специалист.

«Но преимущественно в США и странах, в которых США достаточно сильное влияние имеет, это десятки миллионов компьютеров», — сказал он.

Для возврата компьютера в рабочее состояние необходимо либо в ручном режиме перезапускать компьютеры, либо использовать специализированное ПО, пояснил Лукацкий.

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