Специалист Kaspersky GReAT Галов указал на опасность голосовых сообщений

Руководитель российской команды Kaspersky GReAT Дмитрий Галов предупредил пользователей мессенджеров о рисках, связанных с прослушиванием и хранением голосовых сообщений. По его словам, злоумышленники применяют аудиофайлы для взлома аккаунтов и реализации мошеннических схем, написал aif.ru .

«Злоумышленники могут рассылать предзаписанные голосовые сообщения для реализации мошеннических схем», — заявил Галов.

Эксперт отметил, что «скамеры» используют этот прием, чтобы обходить спам-фильтры мессенджеров и привлекать внимание потенциальных жертв, сообщил Ura.ru.

Галов подчеркнул, что современные технологии позволяют мошенникам анализировать голосовые сообщения и создавать фальшивые аудиозаписи якобы от имени пользователя. Чаще всего такие сообщения содержат просьбы о деньгах или инсценировку чрезвычайной ситуации.