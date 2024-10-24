Современные условия и большие перспективы. Чем привлекательна работа в нефтяной отрасли

В Москве работают свыше 4,5 тысячи предприятий. Связать свою жизнь с промышленностью хотят все больше молодых москвичей. Одним из привлекательных для соискателей предприятий является Московский нефтеперерабатывающий завод. О вакансиях и карьерных перспективах на МНПЗ в интервью «Вечерней Москве» рассказала замгендиректора по персоналу Екатерина Косогорова.

МНПЗ сильно изменился за последние десятилетия, став современным и высокотехнологичным, отметила она.

Сейчас завод заинтересован в работниках для разных направлений — операторах товарной отгрузки и технологических установок, механиках, машинистах и слесарях. Также пользуются спросом и вакансии, связанные со строительством, поскольку завод продолжает расширяться.

«Попадая на завод, молодой специалист не остается без внимания, реализуется система наставничества», — подчеркнула Косогорова.

Также на МНПЗ разработали множество программ обучения. Зарекомендовавшие себя сотрудники попадают в кадровый резерв предприятия. При этом устроиться туда можно и со средним профессиональным образованием. Для работников предусмотрен широкий соцпакет, в том числе со льготами для членов семьи.

При этом замдиректора отметила, что район Капотня, где расположено предприятие, уже давно не соответствует стереотипам о себе.

«Я рекомендую приехать и посмотреть на него своими глазами. За последние годы район очень серьезно благоустроили», — отметила она.

Всего на предприятии работают более 2,5 тысячи человек, оно покрывает более трети запросов Москвы на автомобильное топливо.