Современную продукцию для сельского хозяйства представили на выставке в Краснодаре

В Краснодаре состоялась выставка «Югагро». На ней представили современную продукцию и цифровые решения, благодаря которым удается развивать сельское хозяйство. В работе приняли участие 1500 делегатов из России и более 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

На выставке показали работу технического сервиса G-Profi Expert Center. Он позволяет проводить диагностику двигателей и других механизмов без их разборки. Специалисты проанализировали почти 300 результатов исследований, востребованных в различных сферах.

«Настоящая исследовательская лаборатория в формате мобильного сервиса в синергии со своевременными поставками масел становится мощным инструментом для развития конкретных предприятий и всей отрасли», — заявил гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека отметил, что в регионе активно развивается агробизнес, поэтому необходим надежный поставщик смазочных материалов.

«Поддержка агропромышленного сектора становится драйвером роста ряда других сфер и отраслей, которые требуют оперативного обеспечения необходимыми высококачественными продуктами и технологичными услугами», — подчеркнул он.

Соглашение о сотрудничестве компания и регион заключили в 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме.