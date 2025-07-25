Сотрудники МНПЗ стали лучшими в конкурсе промбезопасности

Один из этапов финала конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» состоялся на Ямале. В нем приняли участие более 1300 сотрудников из 64 предприятий и партнерских организаций «Газпром нефти».

«Мы поддерживаем стремление каждого сотрудника к личностному и профессиональному росту, помогая в обучении, развитии персонала и создавая одни из лучших в нефтегазовой отрасли условий для работы», — подчеркнул зампредседателя правления компании Антон Джалябов.

На этом этапе участников соревнования проверяют их компетентность в области производственной безопасности и охраны труда. Победителями конкурса стали специалисты Московского НПЗ, подтвердившие высокий профессионализм.

Для подготовки сотрудников у завода есть собственный учебный полигон, позволяющий отрабатывать действия в нештатных ситуациях на двойниках производственных установок или в очках виртуальной реальности. А сами работники регулярно участвуют в конкурсах профессионального мастерства и проходят аттестации.