Снайпер с позывным Мюрей рассказал, как ветер управляет пулей

Якутский снайпер с позывным Мюрей рассказал, как ветер влияет на полет пули, в программе «Главное с Ольгой Беловой». Боец стал участником IV Международного турнира по армейской высокоточной стрельбе, который проходит под Якутском и посвящен памяти Героя Советского Союза Федора Охлопкова, пише т Zvezdanews .

«Когда пуля изгибается по ветру — это называется "рыбий хвост". Она идет влево-вправо, потом уже до цели доходит. Ветер ею управляет. Обычно мы измеряем ветер, когда видим, как двигаются ветка дерева или трава», — сказал Мюрей.

По его словам, у каждого снайпера есть свои ритуалы, которые позволяют сосредоточиться. Бойцы представляют, что винтовка является продолжением руки.

«Перед каждым выстрелом я лежу и думаю о том, что я должен успокоиться. Потом о чем-то важном — например, о семье, о дочке, о жене», — добавил снайпер.

Ранее в Якутске назвали победителей турнира по высокоточной стрельбе. Соревнования прошли на полигоне Сулус, где снайперы демонстрировали умение останавливать атаку врага, часами выслеживать цели и делать единственный точный выстрел.