SlashGear: профилактическая перезагрузка смартфона помогает повысить скорость работы

Непрерывная работа смартфона может привести к снижению его производительности. В результате гаджет начинает зависать, приложения открываются дольше, а интерфейс теряет плавность, сообщил progorodsamara.ru со ссылкой на SlashGear.

Профилактическая перезагрузка помогает очистить оперативную память и вернуть смартфону скорость работы. Технические специалисты рекомендуют делать это хотя бы раз в неделю.

Не стоит ждать, пока телефон начнет зависать. Процедура занимает всего минуту, но экономит массу нервов и продлевает жизнь процессору, добавил сайт «7Дней.ru».