Скоростная мобильная связь появится в бизнес-центре «Дубининский»

Бизнес-центр «Дубининский», построенный группой компаний «Галс-Девелопмент» в Даниловском районе Москвы, в скором времени распахнет свои двери перед посетителями и арендаторами. С первого дня работы в нем будут доступны мобильный интернет на скорости до 200 Мбит/с и голосовая связь, в том числе, по технологии VoLTE, которая позволяет одновременно звонить и пользоваться интернетом на одном устройстве.

Для этого на территории комплекса инженеры МТС развернули антенно-фидерную систему и установили базовую станцию LTE с поддержкой технологии MIMO 2×2, которая позволяет эффективнее использовать частотный ресурс. В общей сложности для организации сети связи в здании проложили 24 километра кабеля.

«Мы активно используем передовые решения, чтобы наши пользователи могли получать качественные услуги мобильной связи в новых социально-значимых и деловых объектах столицы с первых дней их работы», — заявил директор по стратегии и развитию МТС в Московском регионе Дмитрий Поляков.

Построенная антенно-распределительная сеть доступна для подключения базовых станций других операторов связи.