Скорость мобильного интернета выросла в исторических парках Москвы

Мобильный интернет ускорили в музее-заповеднике «Коломенское» и Люблинском парке. Теперь посетители этих крупных столичных зеленых зон могут слушать музыку и смотреть видео на скорости до 130 Мбит/с.

Для этого инженеры МегаФона задействовали как как высокочастотные, так и низкочастотные диапазоны, что позволило одновременно увеличить емкость сети и обеспечить покрытие на территории парков, включая удаленные аллеи, а также внедрили технологию VoLTE, благодаря которой выросли качество речи и скорость дозвона.

«Мы системно развиваем инфраструктуру в местах отдыха жителей, чтобы они могли с легкостью пользоваться всеми необходимыми онлайн-сервисами и оставаться на связи с родными и близкими», — подчеркнул директор московского отделения оператора Виктор Югай.

Дворец царя Алексея Михайловича и усадьба купца Дурасова с живописными парком и прудом ежегодно привлекают тысячи москвичей и гостей столицы. И только за январь, по словам представителя оператора, парки посетили на 14% больше гостей.