Скорость интернета увеличили на новом участке федеральной трассы «Урал»

Качество мобильной связи улучшили на новом участке федеральной трассы «Урал», открытом в Подмосковье осенью прошлого года. Теперь водители и пассажиры, объезжающие село Ульянино и поселок Непецино, могут пользоваться интернетом на скорости до 110 Мбит/с.

Длина четырехполосного участка — 21 километр, он стал продолжением обхода Бронниц, построенного 10 лет назад. Благодаря ему жители Луховиц могут быстрее добираться до Москвы в часы пик. А всего Новорязанским шоссе ежедневно пользуются более 120 тысяч автомобилистов.

Чтобы улучшить качество связи, специалисты МТС использовали современное оборудование и перераспределили частоты на действующих базовых станциях. Кроме того, пользователи получили возможность звонить с использованием технологии VoLTE. Средняя скорость мобильного интернета выросла до 42 Мбит/с.

«Наша задача при открытии новых дорог — обеспечить бесшовное покрытие, стабильную связь на всех транспортных магистралях Московского региона, чтобы наши клиенты могли свободно общаться и пользоваться интернетом, находясь в пути», — заявил технический директор московского региона компании Владислав Медведев.