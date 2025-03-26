Шадаев ответил на вопрос о «размедлении» YouTube

Шадаев: вопрос о YouTube будут обсуждать после выполнения требований РКН

Вопрос о размедлении принадлежащего американской компании Google видеосервиса YouTube в России обсудят после выполнения выдвинутых требований Роскомнадзора. Об этом РИА «Новости» заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Он напомнил, что есть набор требований, которые ведомство выдвинуло в адрес видеохостинга.

«Это вопрос выполнения норм законодательства. Если они будут их выполнять, если они покажут шаги разблокировки отечественного контента, тогда вопрос будет ставиться и обсуждаться», — ответил Шадаев на вопрос об условиях разблокировки видеохостинга в России.

Глава Минцифры добавил, что первичными являются требования, связанные с отсутствием ограничений на российских авторов.

В середине декабря Шадаев заявил, что после начавшегося замедления YouTube половина освободившегося трафика перешла на отечественные платформы. Он подчеркнул, что уже в ближайшее время начнется борьба за лидерство между российскими площадками, публикующими видеоконтент.