Шадаев ответил на вопрос о «размедлении» YouTube
Шадаев: вопрос о YouTube будут обсуждать после выполнения требований РКН
Вопрос о размедлении принадлежащего американской компании Google видеосервиса YouTube в России обсудят после выполнения выдвинутых требований Роскомнадзора. Об этом РИА «Новости» заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
Он напомнил, что есть набор требований, которые ведомство выдвинуло в адрес видеохостинга.
«Это вопрос выполнения норм законодательства. Если они будут их выполнять, если они покажут шаги разблокировки отечественного контента, тогда вопрос будет ставиться и обсуждаться», — ответил Шадаев на вопрос об условиях разблокировки видеохостинга в России.
Глава Минцифры добавил, что первичными являются требования, связанные с отсутствием ограничений на российских авторов.
В середине декабря Шадаев заявил, что после начавшегося замедления YouTube половина освободившегося трафика перешла на отечественные платформы. Он подчеркнул, что уже в ближайшее время начнется борьба за лидерство между российскими площадками, публикующими видеоконтент.