СГТУ им. Гагарина сообщил о разработке нового антикоррозийного покрытия

Ученые СГТУ имени Ю. А. Гагарина разработали новое антикоррозийное покрытие. Об этом сообщил «СарИнформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Согласно данным экспертов, материал, основой которого стали цинк, никель и кобальт, в несколько раз тверже традиционных аналогов. Технология поможет создавать более безопасные и эффективные продукты для использования в агрессивных условиях.

В медицине покрытие смогут применять для производства инструментов и оборудования. Предполагается, что разработку также задействуют в химической промышленности, нефтегазовом секторе и кораблестроении.

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