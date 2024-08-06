СГТУ им. Гагарина сообщил о разработке нового антикоррозийного покрытия

Ученые СГТУ имени Ю. А. Гагарина разработали новое антикоррозийное покрытие. Об этом сообщил « СарИнформ » со ссылкой на пресс-службу вуза.

Согласно данным экспертов, материал, основой которого стали цинк, никель и кобальт, в несколько раз тверже традиционных аналогов. Технология поможет создавать более безопасные и эффективные продукты для использования в агрессивных условиях.

В медицине покрытие смогут применять для производства инструментов и оборудования. Предполагается, что разработку также задействуют в химической промышленности, нефтегазовом секторе и кораблестроении.