Сервис для автоматизации работы коммунальщиков представили на ПМЭФ

Сервис «Вектор» для помощи коммунальным службам представили на Петербургском международном экономическом форуме. Благодаря совместной разработке «Яндекса» и подмосковных специалистов теперь мусоровозы, поливальные или снегоуборочные машины станут убираться эффективнее, а следить за их работой можно будет онлайн.

Алгоритм выстраивает оптимальный маршрут с учетом дорожной ситуации, что позволит сократить холостой пробег и, как следствие, расход топлива. Если водитель отклонился от траектории или превысил оптимальную скорость, система дает ему подсказки.

«В режиме реального времени мастер видит тот маршрут, который он уже прошел, и может контролировать, если он, например, забыл почистить какой-то участок, вернуться к нему и закончить свою работу. А также получить новое задание и приступить к его выполнению», — рассказала директор по продукту Яндекс Go для бизнеса Екатерина Никитина.

По такому же алгоритму работает такси. Коммунальщикам больше не потребуется клеить на кабину нарисованные от руки маршруты.

В конце смены система представит мастерам полный отчет: сколько заданий выполнили, сколько на это потребовалось времени, как передвигалась техника и так далее. Учитывается и время, когда мастер переходит от одного задания к другому, — ему не придется отчитываться, куда отлучался с рабочего места.

Протестировали проект в Подмосковье. На испытаниях выяснилось, что снегоуборочные машины стали работать на 20% эффективнее, потратив на 17% меньше топлива. Подойдет система не только коммунальщикам, но и бизнесу — для дорожных и строительных работ или развоза сотрудников. В планах — внедрить ее и в других регионах.