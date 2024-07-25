Серийное производство инновационных протезов кистей рук запустили в России
Объединение «Металлист» Госкорпорации «Ростех» запустило серийное производство новых протезов кисти собственной разработки. Модель уникальна из-за новой системы захвата, умный механизм которой позволит брать как крупные, так и очень мелкие предметы, вплоть до портной иглы.
Это первый российский протез с инновационной геометрической конструкцией захвата. Активная насадка поможет заменить функцию кисти руки. Человек сможет брать и удерживать предметы без риска выскальзывания.
«Подобное изделие в мире выпускает только одно предприятие — мировой лидер в производстве протезно-ортопедических изделий Ottobock. Наши разработчики смогли не только повторить механизм действия немецкой модели, но и создать более прочное изделие», — отметил генеральный директор МПО «Металлист» Эдуард Янушенко.
Насадка «Захват» выполнена коррозионностойкой стали отечественного производства. По словам разработчиков, аналогов протеза в России не существует. Механизм даст возможность людям с ампутированными кистями рук продолжить активно жить и работать.
Главный конструктор МПО «Металлист» Денис Ильин рассказал, что вес изделия — всего 300 граммов. Обработку поверхности протезов проводят вручную для придания насадке зеркального блеска и эстетичного вида. Изделие уже запустили в серийное производство.
На МПО «Металлист» в разной степени разработки и испытаний находятся еще 80 новых проектов.
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