Серийное производство инновационных протезов кистей рук запустили в России

Объединение «Металлист» Госкорпорации «Ростех» запустило серийное производство новых протезов кисти собственной разработки. Модель уникальна из-за новой системы захвата, умный механизм которой позволит брать как крупные, так и очень мелкие предметы, вплоть до портной иглы.

Это первый российский протез с инновационной геометрической конструкцией захвата. Активная насадка поможет заменить функцию кисти руки. Человек сможет брать и удерживать предметы без риска выскальзывания.

«Подобное изделие в мире выпускает только одно предприятие — мировой лидер в производстве протезно-ортопедических изделий Ottobock. Наши разработчики смогли не только повторить механизм действия немецкой модели, но и создать более прочное изделие», — отметил генеральный директор МПО «Металлист» Эдуард Янушенко.