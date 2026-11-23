Среднерусский банк Сбербанка и РИАМО запустил интерактивный проект к 185-летию Сбера — «Сберегая Россию». Читатель путешествует по городским улицам, заглядывает в один из жилых домов и даже поднимается на крышу, чтобы узнать, что люди в регионах сберегают вместе с банком.

В городе можно увидеть, какими стали места, которые обновили при поддержке Сбера. Например, это стадион «Спартаковец» в Ярославле, сад Блонье в Смоленске, улица Трехсвятская в Твери или Дом сказки Александра Роу в Ивановской области. Затем маршрут поведет к историям предпринимателей, среди которых — победители премии «Любимый малый бизнес» от Сбера.

На первом этаже дома, куда заглянет читатель, работает отделение банка. Тут можно поиграть в «Правду или ложь» и узнать интересные факты о банковских технологиях, а также и о том, как сберечь деньги. В квартирах выше за каждым окном — истории о том, как Сбер помогает людям каждый день.

На чердаке можно узнать, как цифровые технологии помогают прочесть рукописи Петра I и узнать, какое продолжение получают известные сюжеты — от «Мертвых душ» до «Тайны третьей планеты». Под звездным небом на крыше читатель сможет загадать желание, а за прохождение каждого из лендингов — получить промокод.

Проект называется так не случайно, говорит вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

«В названии нашего банка — глагол „сберегать“, и он точно описывает то, чем мы занимаемся каждый день. За этим словом стоят цифры масштаба всей страны: сегодня активными клиентами Сбера являются 110,7 млн человек и 3,5 млн компаний. И за каждой такой цифрой — человек, который пришел к нам с самым важным: с накоплениями, с планами на свое дело и на будущее, с тем, что хочется передать детям. Сберечь можно только то, что тебе доверили. В этом проекте мы собрали истории людей из десяти регионов — и за каждой стоит доверие, которое воплотилось в любимом деле или исполненной мечте. Мне хочется, чтобы каждый, кто пройдет этот путь, узнал в нем свою историю».