Самозапуск приложений смартфона назвали признаком слежки | 360°

Технологии 02 мая 2024, 08:31 Самозапуск приложений смартфона назвали признаком слежки Депутат Немкин: самозапуск приложений смартфона свидетельствует о слежке Unsplash

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Мошенники научились следить за россиянами через смартфоны. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин назвал признаками взлома произвольное включение некоторых опций и запуск фоновых приложений гаджета, сообщило РИА «Новости».

«Любая „самостоятельная“ деятельность смартфона должна вызывать настороженность», — сказал он.

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Депутат назвал три признака слежки через смартфон. Во-первых, быстрый расход аккумулятора. Во-вторых, произвольное включение различных функций, например, микрофона или камеры. В-третьих, самозапуск программ в фоновом режиме.

Антон Немкин заявил, что проверить догадку о слежке можно при помощи специального сервиса оператора связи. Он сказал, что для этого владельца смартфона попросят направить код на определенный номер. Депутат посоветовал также перенести данные на внешний накопитель, чтобы в случае необходимости сбросить настройки смартфона до заводских.

Для управления смартфонами россиян мошенники использовали поддельные приложения банков, предупредил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. Злоумышленники взламывали гаджеты для DDoS-атак и вымогательства денег.