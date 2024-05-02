Самозапуск приложений смартфона назвали признаком слежки | 360°

02 мая 2024, 08:31
Самозапуск приложений смартфона назвали признаком слежки
Депутат Немкин: самозапуск приложений смартфона свидетельствует о слежке
Мошенники научились следить за россиянами через смартфоны. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин назвал признаками взлома произвольное включение некоторых опций и запуск фоновых приложений гаджета, сообщило РИА «Новости».
«Любая „самостоятельная“ деятельность смартфона должна вызывать настороженность», — сказал он.
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Депутат назвал три признака слежки через смартфон. Во-первых, быстрый расход аккумулятора. Во-вторых, произвольное включение различных функций, например, микрофона или камеры. В-третьих, самозапуск программ в фоновом режиме.
Антон Немкин заявил, что проверить догадку о слежке можно при помощи специального сервиса оператора связи. Он сказал, что для этого владельца смартфона попросят направить код на определенный номер. Депутат посоветовал также перенести данные на внешний накопитель, чтобы в случае необходимости сбросить настройки смартфона до заводских.
Для управления смартфонами россиян мошенники использовали поддельные приложения банков, предупредил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. Злоумышленники взламывали гаджеты для DDoS-атак и вымогательства денег.
Мошенничество
Смартфоны
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