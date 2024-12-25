Салоны связи нового формата открылись в московском метро

Фото: Телеканал «360»

Подключить услуги связи или купить аксессуары для смартфонов теперь можно прямо по пути на работу и домой. T2 открывает салоны нового формата — metro store.

Открываются они там, где пассажиропоток наиболее плотный и где особенно важно всегда оставаться на связи. Некоторые из станций в месяц посещают более миллиона человек. Чтобы салоны было легко найти, их выполняют в единой цветовой гамме.

«Сейчас мы уже открыты на 20 станциях Московского метрополитена и планируем еще и дальше развиваться там, где потребуется это для наших абонентов либо тех, кто только собирается ими стать», — заявил руководитель ретейла макрорегиона «Москва» Т2 Николай Дащенко.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Цель оператора остается прежней — обеспечить пользователей стабильной и доступной сотовой связью. T2 модернизирует сети и проводит связь на новые станции столичной подземки.

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