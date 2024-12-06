Сайт 360.ru вошел в число победителей конкурса «Рейтинг Рунета»

Жюри конкурса «Рейтинг Рунета» присудило второе место обновленному сайту 360.ru в номинации «СМИ, издательства». Эксперты оценили качество дизайна и удобство площадки для пользователей, выбрав трех победителей из 29 участников.

Сайт 360.ru провел ребрендинг в мае этого года. Новый дизайн разработала Студия Артемия Лебедева, адаптировав его как для пользователей, которые заходят с обычных компьютеров, так и тех, кто следит за новостями с планшетов и мобильных телефонов.

Стиль и лаконичность нового вида сайта сделало получение информации удобнее. На нем доступны все самые главные новости и большие материалы о крупных и долгоиграющих событиях, ставшие популярными короткие видео — Stories — и прямой эфир телеканала.

Зрителю дали возможность переключаться между сюжетами, картинками и текстами, выбирая для себя самое интересное, а ориентироваться в бесконечном новостном потоке стало проще благодаря системе настраиваемых тегов.

Новости разных форматов на сайте объединили в чередующиеся блоки, что убрало монотонный повтор одинаковых тем при скроллинге. Ставший привычным из-за соцсетей принцип потребления контента облегчил восприятие и не позволяет пользователям скучать.