С бывшей береговой базы в Мурманской области вывезли все отработанное ядерное топливо

С бывшей береговой базы в поселке Гремиха ЗАТО Островной Мурманской области вывезли последнюю партию отработанного ядерного топлива. Разбирали и вывозили отработавшие выемные части больше 10 лет.

Вывезенный на этот раз комплект стал 11-м по счету. На производственном объединении «Маяк» создали технологию, позволяющую полностью перерабатывать разобранные кассеты с отработавшим уран-бериллиевым топливом от реакторов атомных подводных лодок.

«Успешное завершение проекта по вывозу ОЯТ из Гремихи означает, что на сегодня в российской части Баренцева моря останется только одно хранилище отработавшего ядерного топлива — в Губе Андреева», — рассказал директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов Росатома Василий Тинин.

Но и оттуда вывезли уже больше половины отходов, а оставшиеся вывезут к 2030 году, добавил он.

База функционировала с 1958 по 2000 год. К моменту, когда Минобороны передало ее Минатому, она уже не могла выполнять свои обязанности.

Опасное ядерное наследие ликвидируют по государственной программе «Развитие атомного энергопромышленного комплекса». Всего за время ее работы таким образом утилизировали 202 отслужившие срок атомные подлодки.