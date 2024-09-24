RT: российские университеты разрабатывают «цифровую деревню» для управления агрохозяйствами

Электронная платформа будет включать в себя информационную базу, техническое обеспечение и экспертную поддержку. Проект начнут тестировать уже в текущем году.

Так, в рамках «цифровой деревни» дроны будут отслеживать состояние яблок и собирать только спелые плоды. Результатом подобных мероприятий станет повышение эффективности и урожайности в каждом хозяйстве.