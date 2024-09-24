RT: российские университеты разрабатывают «цифровую деревню» для управления агрохозяйствами

Российские университеты приступили к разработке пакетного решения, позволяющего управлять агрохозяйствами минимальным персоналом. Речь идет о создании «цифровой деревни», сообщил RT.

Электронная платформа будет включать в себя информационную базу, техническое обеспечение и экспертную поддержку. Проект начнут тестировать уже в текущем году.

Так, в рамках «цифровой деревни» дроны будут отслеживать состояние яблок и собирать только спелые плоды.  Результатом подобных мероприятий станет повышение эффективности и урожайности в каждом хозяйстве.

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