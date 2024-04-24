RT: российские разработчики создали автопилот для самокатов | 360°

24 апреля 2024, 12:16
RT: российские разработчики создали автопилот для самокатов
Команда разработчиков, в числе которых оказались студенты и школьники из Свердловской области, представила автопилот для самокатов. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
По данным организации, в основу проекта легли технологии вычисления расстояния до объектов с использованием стереокамер, а также нейросети. Соответствующий модуль и две широкоугольные камеры закрепляются на руле самоката.
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В настоящее время автопилот не имеет аналогов как на отечественном рынке, так и на мировом.
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