RT: разработчик Хамидов создал антифишинговую программу для почты

Ученые из Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий смогли разработать программу, которая зачительно повышает эффективность защиты почты от мошенников и ненужных рассылок. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Московского политехнического университета, где работали разработчики.

Новая программа анализирует не только содержание писем, но и ряд косвенных признаков. Благодаря им она более эффективно может отсеивать нежелательный входящую корреспонденцию.

«Разработанная программа сортирует электронные письма по структуре текста, его содержанию, учитывает поведенческие особенности отправителей и метаданные, то есть дату и время отправки письма, тип вложения, объем», — рассказал разработчик, докторант кафедры «Криптология» Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий Шерзод Хамидов.

Он добавил, что разработка уже показала высокие результаты. Ученый предложил внедрять систему в электронные почты, чтобы защитить владельцев от кражи личных данных и мошенников.