Ростехнадзор провел инспекцию Московского НПЗ

Представители Ростехнадзора посетили Московский нефтеперерабатывающий завод. Им показали программы повышения надежности оборудования и увеличения эффективности промышленной безопасности.

Ведомство постоянно контролирует состояние объектов на предприятии и активно с ним взаимодействует. По итогам визита специалисты отметили высокий уровень культуры безопасности.

«Модернизация, которую проводит предприятие с 2011 года, позволила обновить оборудование и внедрить новые технологии. Это обеспечивает безопасную эксплуатацию завода», — отметил начальник управления по надзору за объектами нефтегазового комплекса Ростехнадзора Юрий Нестеров.

Гендиректор МНПЗ Виталий Зубер подчеркнул, что специалисты завода регулярно проходят аттестацию и отрабатывают действия, в том числе в нештатных ситуациях, а автоматика при необходимости позволяет быстро переводить оборудование в безопасный режим.

«Мы заботимся о своих сотрудниках и обеспечиваем максимально благоприятные условия для безопасной комфортной работы», — добавил он.