Ростехнадзор показал коллегам из Киргизии технологии промышленной безопасности

Делегация Службы экологического и технического надзора Киргизии прибыла с визитом в Москву. Коллеги из Ростехнадзора посетили вместе с ней Московский нефтеперерабатывающий завод, где ознакомились с результатами модернизации предприятия и обсудили внедрение цифровых решений для контроля производственной безопасности.

«Рады, что опыт безопасной эксплуатации сложного современного оборудования нашего предприятия представляет интерес для коллег из соседних стран», — заявил директор завода Виталий Зубер.

На предприятии внедряют единую цифровую среду управления производственной безопасностью на основе отечественного софта. Она включает в себя инструменты видеоаналитики и цифрового контроля, обеспечивая многоступенчатую защиту всего процесса переработки нефти и нося превентивный характер.

Персонал отрабатывает сценарии самых частых технологических операций на собственном полигоне с современными тренажерными комплексами с применением виртуальной и дополненной реальности. При необходимости автоматика позволяет оперативно и надежно перевести оборудование в безопасное состояние.

«Газпром нефть» постоянно контактирует с Ростехнадзором по вопросам безопасности своих предприятий.