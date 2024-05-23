«Россию — миру». Новый спецпроект «АиФ» расскажет о достижения науки
«АиФ» вместе с историческими парками запустил проект о науке «Россию — миру»
Издательский дом «Аргументы и факты» запустил новый мультиформатный медиапроект «Россия — миру». Он расскажет о главных достижениях российской и советской науки.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал нашу страну самостоятельной цивилизацией. По его словам, важно, чтобы общество, особенно молодежь, поняли, что научные достижения являются одним из ее ключевых признаков.
В рамках проекта можно будет ознакомиться с историями и работами 40 русских и советских ученых-первооткрывателей, в числе которых физики, математики, историки, врачи, биологи и другие деятели. Мультимедийная выставка расскажет, как достижения великих ученых повлияли на цивилизационное развитие России и ее роль в мировом научном знании.
«Наши авторы и редакторы проделали поистине энциклопедическую работу. Собранные материалы открывают для аудитории массу поводов для гордости своей страной», — заявил гендиректор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков.
Проект «Россия — миру» реализуется ИД «Аргументы и факты» совместно с мультимедийными историческими парками «Россия — моя история» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.