Российско-китайский энергетический бизнес-форум состоялся в Пекине
Седьмой Российско-китайский энергетический бизнес-форум прошел в Пекине. Приветственные послания его участникам отправили лидеры двух стран — Владимир Путин и Си Цзиньпин.
Во время выступления ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин подчеркнул, что попытки вытеснить Россию и Китай с мирового рынка обречены на провал, а санкции против двух стран только приблизят очередной экономический кризис в странах Запада. При этом российские поставки стали важнейшим поддерживающим фактором, чтобы Китай смог достичь своих стратегических целей.
«Благодаря более высокой эффективности закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой, совокупный экономический эффект для Китая, начиная только с 2022 года, составляет по нашей оценке порядка 20 миллиардов долларов», — добавил он.
Председатель совета директоров крупнейшей китайской нефтегазовой компании CNPC Дай Хоулян отметил, что взаимодействие в энергетике, финансах и других областях формирует многоуровневую структуру сотрудничества двух стран.
«Торговля нефтью стабильна, поставки природного газа растут быстрыми темпами, проект Ямал-СПГ вновь достиг рекордных показателей, газопровод „Сила Сибири“ вышел на полную мощность», — сказал он.
Мероприятие проводится с 2018 года по инициативе Путина и Си Цзиньпина. Форум этого года имеет для России и Китая особое значение: в этом году две страны сообща отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и капитуляцию милитаристской Японии.