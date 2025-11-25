Российско-китайский энергетический бизнес-форум состоялся в Пекине

Седьмой Российско-китайский энергетический бизнес-форум прошел в Пекине. Приветственные послания его участникам отправили лидеры двух стран — Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Во время выступления ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин подчеркнул, что попытки вытеснить Россию и Китай с мирового рынка обречены на провал, а санкции против двух стран только приблизят очередной экономический кризис в странах Запада. При этом российские поставки стали важнейшим поддерживающим фактором, чтобы Китай смог достичь своих стратегических целей.

«Благодаря более высокой эффективности закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой, совокупный экономический эффект для Китая, начиная только с 2022 года, составляет по нашей оценке порядка 20 миллиардов долларов», — добавил он.