Российский телеком-оператор обеспечит работу масштабной системы учета электроэнергии

МегаФон будет обслуживать интеллектуальную систему учета электроэнергии «РусГидро», которая охватывает 1,2 млн умных приборов, автоматически передающих показания энергопотребления. Она мигрировала в облако оператора.

«Мы принимаем в эксплуатацию систему, сопоставимую по масштабу с инфраструктурой целого мегаполиса: более миллиона устройств, объединенных в единую интеллектуальную сеть. Берем на себя полный цикл — от связи приборов с платформой до техподдержки ПО», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Также оператор обеспечивает отказоустойчивость и многоуровневое резервирование данных в трех территориально распределенных ЦОДах уровня Tier III. К концу 2030 года количество устройств в облаке компании превысит два миллиона, и проект станет одним из крупнейших в России решений «умного энергоучета».