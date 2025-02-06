Российский производитель смазочных материалов получил благодарность от автогонщиков

Академия СМП — организатор чемпионата России в зачетной группе «Формула-4» — поблагодарила производителя смазочных материалов, оценив его вклад в развитие автоспорта. Учебно-тренировочные сборы показали эффективную работу моторных масел.

Благодаря уникальной формуле современные масла могут работать как в бензиновых, так и в дизельных двигателях, предотвращая их износ и перегрев даже в экстремальных режимах работы. Их рецептуру помогала разрабатывать система «Алхимик», созданная на базе искусственного интеллекта.

«Несмотря на разнообразие ассортимента и сфер применения, каждый наш продукт одинаково надежен и эффективен. Эти качества важны и для мощных высокоскоростных багги, и для городских автомобилей», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Он подчеркнул, что в портфеле компании есть больше тысячи видов продукции.