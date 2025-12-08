Российский производитель поставит 1500 базовых станций для мобильной связи

Российская компания YADRO обеспечит МегаФон базовыми станциями отечественного производства в объеме 1500 штук. Если их полевые испытания пройдут успешно, оборудование введут в эксплуатацию на сети оператора.

Базовые станции поставят в два этапа. Также заказчик получит систему управления сетью, контроллеры и другие комплектующие. Все оборудование прошло сертификацию и включено в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Базовые станции могут работать на стандартах GSM (2G) и LTE (4G), также они готовы к развертыванию систем связи пятого поколения.

«Возможность взаимодействия с разработчиком напрямую, наличие производственной базы и инженерного центра в России позволяют гибко настраивать конфигурацию продукта под архитектуру сети», — подчеркнул директор стратегического планирования инфраструктуры МегаФона Андрей Константинов.

Представитель YADRO отметил, что их цель как компании-разработчика — создать базовую станцию, которая бы отвечала требованиям к оборудованию от поставщиков мирового уровня.

С начала года мобильный оператор импортозаместил DWDM-мультиплексоры, повысив гибкость и надежность магистральной линии связи на Дальнем Востоке, а также ускорил доступ пользователей к интернет-ресурсам с помощью отечественных комплексов CGNAT.