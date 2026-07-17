Российский ИИ поможет вузам выявлять прогульщиков и искать преступников

Российская компания NtechLab, технологический партнер Ростеха, разработала систему видеоаналитики на основе ИИ, которая поможет вузам выявлять прогульщиков и распознавать на входе людей из розыска. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Система анализирует видеопоток из аудиторий и считает количество студентов на лекциях и семинарах. Вуз получает объективную статистику посещаемости. На входе ИИ может сверяться с черными списками и подавать тревожный сигнал охране.

По словам гендиректора NtechLab Алексея Паламарчука, система работает на опережение: студенты начинают серьезнее относиться к учебе, а администрация видит честную картину и может принять меры. ИИ также поможет понять, какие предметы не востребованы, и скорректировать программу.

Решение уже внедряют в одном из крупнейших вузов России. Компания NtechLab работает с 2015 года, ее технологии используют в 34 странах и более чем 70 регионах России.

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