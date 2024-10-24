Российских программистов отстранили от работы над Linux

Более 10 российских специалистов отстранили от работы над ядром Linux

Разработчики ядра известной операционной системы Linux исключили 11 связанных с Россией человек из списка сотрудников, которые были ответственны за развитие проекта. Об этом сообщил «Коммерсант» .

В списке есть разработчики ОС «Аврора» и сотрудники SberDevices. На ядре Linux на текущий момент работают крупнейшие отечественные операционные системы и широко используемый софт. Все сокращенные находились в статусе мейнтейнеров, то есть ответственных лиц, которые оценивают изменения подсистем ядра Linux.

Создатель Linux Линус Торвальд отметил, что причины изменения «совершенно прозрачные» и связаны с антироссийскими санкциями.

Ранее в Москве презентовали российский смартфон «Р-ФОН», разработанный компаниями «Рутэк» и НТЦ ИТ РОСА. Устройство работает на операционной системе «РОСА-Мобайл», созданной на базе Linux.