Российские специалисты разработали уникальное масло для деревообрабатывающих предприятий

Уникальное синтетическое масло Gazpromneft Chainlube F-Synth 250 для деревообрабатывающих предприятий представили в России. Сейчас такие смазочные материалы в основном поставляют из-за рубежа.

В основном масло будет необходимо для смазывания цепей, которые перемещают древесный материал в сушильных туннелях и камерах. Это первый этап превращения любых пиломатериалов в готовые изделия.

При этом создатели учли недостатки моделей конкурентов. Новый продукт во время испытаний показал максимальную термическую стабильность и не допускает образования нагара даже при температурах до 250 градусов Цельсия.

«Новый инновационный продукт органично дополнит комплексное предложение компании для деревообработки и позволит заместить импорт в этой сфере», — отметил генеральный директор компании «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

По его словам, объем рынка высокотемпературных цепных масел оценивается в 300–400 тонн в год. Сейчас продукту предстоят опытно-промышленные испытания, чтобы доказать эффективность в реальных условиях.