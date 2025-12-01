Российские атомщики поделятся с Вьетнамом опытом в сфере экологии

Федеральный экологический оператор, компания «Росатом Экологический интегратор» и Фонд развития науки и технологий Вьетнама подписали в Москве трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Теперь социалистическая республика сможет получить уникальный опыт обращения с опасными отходами и их ликвидации.

«Мы готовы совместно с партнерами разрабатывать эффективные инструменты для экологической модернизации и устойчивого развития», — подчеркнул гендиректор ФЭО Максим Погодин.

Среди задач, которые предстоит совместно решить России и Вьетнаму, — создание реестра объектов, вредящих окружающей среде, их паспортизация, а в дальнейшем — ликвидация. Кроме того, страны разработают план по рекультивации захоронений радиоактивных отходов в республике.

Еще одна задача — внедрить водооборотные циклы, чтобы значительно снизить сбросы ядовитых отходов в реки. Россия располагает такими знаниями и также готова поделиться ими.