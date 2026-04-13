Российская компания поставила рекорд по объему переработки нефти

Нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» достигли исторического рекорда — почти 44 миллиона тонн за год. Из них 10 миллионов составило производство бензина.

Компания удерживает лидирующие позиции на рынке битумных и смазочных материалов, а также расширила присутствие в сегментах судовых и авиационных топлив. Одно из важнейших ее предприятий — Московский нефтеперерабатывающий завод.

На нем работают 2,6 тысячи специалистов, обеспечивающих бесперебойную работу. С завода выходит более трети столичного топлива, а каждая вторая дорога в Москве строится с использованием выпущенного на предприятии битума.

На предприятии проводят цифровую модернизацию. Создаются новые высокотехнологичные рабочие места для химиков, технологов, инженеров, ИТ-профессий и представителей рабочих специальностей. Благодаря этому снижается рутинная нагрузка, а сотрудники могут развивать цифровые компетенции.

«Внедрение инновационных для отрасли систем направлено на повышение производственной эффективности и промышленной безопасности», — подчеркнул генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Целью он назвал создание первого в мире цифрового предприятия в нефтеперерабатывающей отрасли.