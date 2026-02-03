Российская частная компания создаст ракету-носитель с многоразовой первой ступенью

Многоразовую первую ступень для новой ракеты среднего класса разрабатывает российская частная компания Space Energy. Об этом сообщил РИА «Новости» главный конструктор компании Георгий Емелин.

Он рассказал, что в настоящее время ведется работа над проектной документацией ракеты-носителя под названием «Галактика». По аналогии с зарубежным Falcon 9 она получит возвращаемую первую ступень.

Емелин уточнил, что основные технические характеристики ракеты и изображения носителя компания планирует опубликовать уже в этом году.

Ранее заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным строениям Дмитрий Баранов заявил, что первый запуск обновленной ракеты-носителя повышенной грузоподъемности с водородным разгонным блоком «Ангара-А5В» запланировали на 2030–2031 годы.