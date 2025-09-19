Российская атомная отрасль подтвердила ESG-рейтинг

Агентство АКРА подтвердило рейтинг госкорпорации «Росатом» на уровне ESG-2 (AA+). Это означает очень высокую оценку в области экологии, социальной ответственности и управления.

Эксперты насчитали низкие показатели выбросов на единицу выручки по сравнению с другими компаниями, даже несмотря на рост удельных показателей в последние годы из-за реконструкции многих объектов.

Также агентство отметило большое количество социальных инициатив у всех рейтингуемых дивизионов и прозрачную систему оценки персонала.

«Это знак, что наши усилия по укреплению устойчивости госкорпорации и ключевых бизнесов результативны и отвечают внешним запросам на соответствие высоким стандартам в области устойчивого развития», — заявила директор Департамента устойчивого развития госкорпорации Полина Лион.

Она назвала «зеленую» деятельность одним из стратегических приоритетов.