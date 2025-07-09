Россияне стали отказываться от телефонных звонков в пользу мессенджеров

Россияне всех возрастов стали реже совершать классические звонки по телефону, сделав выбор в пользу общения в мессенджерах. К таким выводам пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных.

У всех возрастных категорий специалисты заметили падение голосового трафика. В среднем за пять месяцев текущего года этот показатель сократился на 12%, при этом объемы мобильной передачи данных выросли на 15%. Активнее всего новые технологии осваивает старшее поколение — аудитория 56+: у них показатель интернет-трафика вырос на 21%.

Интересно, что среди тех, кто сохраняет верность традиционным звонкам, преобладают мужчины — их доля достигает 58%.

В разрезе страны звонки вне мессенджеров остаются наиболее популярными в Забайкальском крае. В топ-5 также вошли Тува, Новгородская, Кировская и Мурманская области.

В мессенджерах пользователи чаще выбирают видеозвонки, а не их аудиовариант. Здесь лидирует по популярности WhatsApp, на втором месте — Telegram, замыкает тройку FaceTime, доступный для пользователей Apple.