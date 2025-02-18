Россияне рассказали о способах защиты своих аккаунтов от мошенников

ОК: две трети россиян заявили о попытках мошенников украсть их аккаунты в Сети

Россияне рассказали, как часто сталкиваются с мошенниками в интернете и назвали наиболее частые причины взлома аккаунтов. Исследование провели соцсеть «Одноклассники» и сервис «Работа.ру».

Согласно опросу, 66% респондентов в 2024 году сталкивались с попытками злоумышленников украсть их аккаунты на различных сайтах. Больше всего атак пришлось на соцсети, на втором месте оказались банковские приложения, на третьем — мессенджеры.

Порядка 63% опрошенных смогли распознать обман и предотвратить взлом. Почти половина россиян не использовала двухфакторную аутентификацию, поэтому их аккаунты оказались под угрозой.

Для защиты от взлома 78% пользователей не переходят по ссылкам, которые кажутся им странными, и никому не сообщают свои коды. Еще 43% используют сложные пароли, 42% респондентов совершают покупки только на проверенных ресурсах.

Эксперты по информационной безопасности в «Одноклассниках» отметили, что взломы аккаунтов в соцсетях зачастую происходят из-за использования одинаковых логинов и паролей на разных платформах. Значительную роль играют фишинговые атаки.