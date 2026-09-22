360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Россиянам разъяснили, что корпоративная техника снижает риск утечки информации

    Директор по информационной безопасности ГК «Солар» Вячеслав Тупиков призвал сотрудников пользоваться рабочей техникой и надежными паролями, чтобы защитить данные компаний, сообщает «Лента.ру».

    Тупиков рекомендовал работать с корпоративной информацией только на служебных устройствах. По его словам, личные компьютеры не оснащены всеми необходимыми средствами киберзащиты и уязвимы для внешних атак.

    Пароль для рабочего аккаунта должен состоять минимум из 12 символов, включать строчные и заглавные буквы, цифры и специальные знаки. Эксперт посоветовал не хранить пароли в документах, таблицах, блокнотах и на стикерах. Их следует запоминать или использовать менеджер паролей, передает RT.

    Сотрудникам также нужно блокировать ноутбук, если он остается без присмотра, и не подключать служебные устройства к публичным Wi‑Fi-сетям. Злоумышленники могут подделывать точки доступа для сбора данных и перенаправления пользователей на фишинговые сайты.

    Рабочие документы следует передавать через корпоративную почту, мессенджеры и файловые хранилища. Тупиков добавил, что сотрудникам важно распознавать мошеннические письма и соблюдать внутренние правила информационной безопасности.

    Не изнашивается и не тратит энергию: когда на самом деле нужно выключать ПК?

    Telegram ограничил доступ более к 100 тысячам групп и каналов

    Pogiba Alexandra/news.ru

    Apple сложила iPhone пополам. Что еще показали в Купертино на презентации

    Andrej Sokolow/dpa

    Экс-сотрудник Anthropic и OpenAI Джейкоб Коксон сравнил ИИ с разумом пришельца

    Chen Junqing/XinHua

    Медведев рассказал, чего боятся создатели моделей ИИ

    Мобильный интернет разгонят до гигабита. Что еще принесет россиянам запуск 5G

    Shatokhina Natalia/news.ru

    Блогер Wylsacom объяснил, почему россиянам нет смысла покупать iPhone 18 Pro Max

    Carlos LujÃƒÂ°N/Keystone Press Agency

    Россиянам рассказали, как найти скрытую камеру обычным смартфоном

    Участники из 20 стран написали Евразийский диктант по цифровой безопасности

    пресс-служба АНО «Евразия»

    Документальный сериал о машиностроении представили в Москве

    Оплата мобильной связи доступна через «Авито Кошелек»

    OpenAI раскрыла «вызывающие беспокойство» случаи неподчинения ИИ-моделей