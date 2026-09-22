Россиянам разъяснили, что корпоративная техника снижает риск утечки информации

Директор по информационной безопасности ГК «Солар» Вячеслав Тупиков призвал сотрудников пользоваться рабочей техникой и надежными паролями, чтобы защитить данные компаний, сообщает «Лента.ру» .

Тупиков рекомендовал работать с корпоративной информацией только на служебных устройствах. По его словам, личные компьютеры не оснащены всеми необходимыми средствами киберзащиты и уязвимы для внешних атак.

Пароль для рабочего аккаунта должен состоять минимум из 12 символов, включать строчные и заглавные буквы, цифры и специальные знаки. Эксперт посоветовал не хранить пароли в документах, таблицах, блокнотах и на стикерах. Их следует запоминать или использовать менеджер паролей, передает RT.

Сотрудникам также нужно блокировать ноутбук, если он остается без присмотра, и не подключать служебные устройства к публичным Wi‑Fi-сетям. Злоумышленники могут подделывать точки доступа для сбора данных и перенаправления пользователей на фишинговые сайты.

Рабочие документы следует передавать через корпоративную почту, мессенджеры и файловые хранилища. Тупиков добавил, что сотрудникам важно распознавать мошеннические письма и соблюдать внутренние правила информационной безопасности.