Россиянам рассказали, как обнаружить скрытую камеру дома

IT-специалист Дащенко: узнать о скрытой камере можно через телефон и фонарик

Распознать слежку через скрытую камеру можно с помощью фонарика на смартфоне. Об этом заявил эксперт лаборатории Касперского Владимир Дащенко в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, обнаружить скрытое наблюдение можно несколькими способами. Поиск камер лучше доверить профессионалам, услуги которых есть в интернете. Также существуют специальные девайсы, реагирующие на электромагнитное излучение.

Самостоятельно найти скрытую камеру поможет смартфон. Нужно включить режим съемки со вспышкой и «поснимать» потенциальные места, где злоумышленники могли спрятать устройство. Если девайс для слежки действительно там находится, то на экране телефона появятся блики.

Ранее руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян рассказал, как узнать, что на телефоне установили программу для слежки. По его словам, мобильник начинает быстро перегреваться и разряжаться.