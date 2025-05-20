Россиянам посоветовали проверять сомнительные ресурсы через регистраторы доменов

Заместитель начальника отдела по борьбе с киберпреступлениями Управления защиты информации МВД России, подполковник полиции Денис Костин предупредил россиян о методах выявления мошеннических веб-сайтов. Свои советы он изложил во время круглого стола в пресс-центре Международного информационного центра «Известия» .

Костин рекомендует пользователям проверять сомнительные ресурсы через специализированные сервисы и регистраторы доменов. Особое внимание следует уделить истории сайта и объему предоставляемой о нем информации. Недостаточная прозрачность ресурса или иностранные регистрационные данные могут свидетельствовать о небезопасности площадки.

Дополнительно полезно изучить отзывы пользователей в интернете. Наличие негативных комментариев или сообщений о мошенничестве является поводом насторожиться и воздержаться от взаимодействия с подобным сайтом. Использование предложенных методов поможет защитить личные данные и избежать потери денег.