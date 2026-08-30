Россиянам посоветовали не держать яркость смартфона на максимуме

Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония сообщил, что дисплей остается одним из главных потребителей энергии в смартфоне. Расход заряда особенно заметен при просмотре видео, навигации, играх и длительном чтении с экрана.

На энергопотребление влияет и тип дисплея. В OLED-экранах каждый пиксель светится отдельно, поэтому светлый интерфейс при высокой яркости требует больше энергии, чем темный, пишет «Ридус».

Джакония отметил, что для аккумулятора в долгосрочной перспективе опаснее всего повышенная температура. Он рекомендовал не держать яркость на максимуме без необходимости, но не опасаться краткого повышения на солнце.

Для повседневного использования эксперт посоветовал включить автоматическую или адаптивную регулировку. Если экран хорошо виден при яркости 40–60%, повышать ее до 100% не нужно.