Россиянам назвали востребованные профессии в игровой индустрии

Игровой индустрии требуются гейм-дизайнеры, level-дизайнеры и программисты, а спрос на специалистов по нейросетям будет расти, рассказал руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов, пишет ИА НСН .

Пименов уточнил, что отрасли особенно нужны технические и прикладные специалисты с высоким уровнем навыков: гейм-дизайнеры, level-дизайнеры и программисты.

Он посоветовал начинать карьеру с профильного образования и работы в крупной компании, в том числе с начальных позиций. Такой путь позволяет понять процессы разработки больших проектов, получить практический опыт и познакомиться с профессиональным сообществом.

По словам Пименова, в ближайшее время будут востребованы специалисты, которые умеют работать с нейросетями, создавать контент с их помощью и составлять промпты. Использование таких технологий экономит время и снижает затраты на разработку игр.