Россиянам назвали признаки дипфейка во время видеозвонка

Слишком гладкая кожа и неестественное моргание могут быть признаками дипфейка

Преподаватель онлайн-магистратуры «Искусственный интеллект» ФКН НИУ ВШЭ Никита Карагодин рассказал, что дипфейк во время видеозвонка могут выдать рассинхронизация губ и речи, слишком гладкая кожа, размытые волосы и необычное моргание. При подозрении на обман не следует раскрывать личные данные, сообщает RT .

По словам Карагодина, на подделку могут указывать рассинхрон движений губ и речи, слишком гладкая кожа, размытые границы волос и неестественное моргание. Проверить собеседника можно неожиданной просьбой: повернуть голову или провести рукой перед лицом. У дипфейка при этом могут появиться искажения.

Если человек знаком лично, эксперт рекомендовал задать ему вопрос, ответ на который известен только им двоим. Отдельно следует оценить голос: насторожить должны металлический оттенок, неверные ударения, монотонная интонация и слишком правильная речь без пауз и слов-паразитов.

При подозрении на мошенничество нужно прекратить разговор и не сообщать персональные данные. Карагодин также посоветовал сохранить переписку, сведения об аккаунте, скриншоты и запись звонка, а затем пожаловаться администрации сервиса. При попытке хищения или ущербе следует обратиться в полицию.

Чтобы снизить риск использования лица и голоса в подделках, эксперт рекомендовал ограничить доступ к личным фото и видео в соцсетях и не отправлять незнакомцам документы.