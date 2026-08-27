Россиян предупредили об опасности одинаковых никнеймов

Главный редактор Runet Владимир Зыков посоветовал не использовать один никнейм на всех площадках: это помогает собрать данные о пользователе, сообщает RT .

Одинаковый никнейм позволяет быстро связать аккаунты, публикации, старые профили и интересы человека, рассказал Зыков. Так злоумышленники могут составить более полный цифровой портрет пользователя.

«Но он облегчает злоумышленнику поиск остальных учетных записей. А если человек при этом использует одинаковые или похожие пароли, компрометация одного сервиса уже создает риск для всех остальных», — предупредил он.

Зыков отметил, что одинаковое имя пользователя само по себе не дает доступа к аккаунтам. Для цифровой безопасности он рекомендовал использовать разные пароли, подключать двухфакторную аутентификацию и по возможности выбирать разные никнеймы.