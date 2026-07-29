Россиян предупредили о риске потери данных из-за трещин на экране смартфона

Трещины на экране смартфона могут привести не только к поломке устройства, но и к потере доступа к данным. Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров перечислил основные риски, сообщает RT .

Поврежденный экран смартфона грозит не только эстетическими неудобствами, но и серьезными сбоями в работе устройства. Бедеров уточнил, что главная опасность связана с потерей контроля над интерфейсом и разрушением физической защиты.

Эксперт пояснил, что через микротрещины внутрь начинают попадать влага и пыль. Конденсат после перепада температур или влажные руки могут вызвать коррозию шлейфов и контроллеров, отказ сенсора и даже короткое замыкание с повреждением материнской платы.

По словам Бедерова, треснувший экран также ухудшает точность ввода. В критический момент это может помешать вызвать экстренные службы или подтвердить двухфакторную аутентификацию.

Он отметил, что временно пользоваться устройством можно, если трещина одна, находится вне активной зоны, а сам смартфон не связан с финансами и важными аккаунтами. В таком случае эксперт посоветовал наклеить поверх повреждения плотную гидрогелевую пленку или ударопрочное стекло.

Срочная замена экрана нужна, если трещина расползается, появляются микроосколки или растет черное пятно. Также критичны потеря чувствительности в зоне клавиатуры, фантомные нажатия и повреждение в области фронтальной камеры или датчиков.